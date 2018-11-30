В Одесской области СБУ блокировала хищения древесины на 1,5 млн гривен

Фото: место происшествия (ssu.gov.ua)

Чиновники под видом санитарных порубок леса продавали сырье местным коммерсантам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали хищения лесоматериалов в двух государственных предприятиях лесного хозяйства в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, чиновники гослесхозов под видом проведения санитарных рубок леса создавали так называемый "резерв" с неучтенной древесины. На основании подложных документов чиновники продавали сырье местным коммерсантам по ценам вдвое ниже рыночных.

Для незаконной переработки древесины в готовую продукцию злоумышленники использовали пилорамы на территориях лесхозов. По предварительной информации дельцы в среднем за месяц сбывали до двухсот кубических метров лесоматериалов на почти 1,5 млн гривен.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в держлісгоспах и по местам жительства фигурантов дела большое количество незаконно срубленной древесины элитных пород, поддельную документацию и материалы "черной" бухгалтерии.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 246 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

Фото: место происшествия (ssu.gov.ru)

Напомним, в Харькове во время получения взятки задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-аэропорт".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.