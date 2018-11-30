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В Харькове главного инспектора таможни аэропорта задержали на взятке

Новости » Общество    30.11.2018 - 14:21
В Харькове главного инспектора таможни аэропорта задержали на взятке
Фото: задержание таможенника (khar.gp.gov.ua)

Таможенник просил взятку за разрешение на ввоз незадекларированных товаров

В Харькове во время получения взятки задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-аэропорт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как отмечается, инспектор организовал преступную схему систематического вымогательства взяток от пассажиров, которые ввозили в Украину багаж, который подлежал декларированию. В частности, товары всемирно известных брендов.

Импортерам, которые хотели "сэкономить" на декларировании, и, вместо прохода через так называемый "красный коридор", пытались незаконно воспользоваться "зеленым", таможенник за определенное "вознаграждение" предлагал избежать административного привлечения.

Разоблачили инспектора "на горячем" во время получения взятки в размере 5 тыс. гривен.

В настоящее время таможенника задержали правоохранители. Следователи прокуратуры готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством). Устанавливаются все обстоятельства дела. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В Харькове главного инспектора таможни аэропорта задержали на взятке

Фото: задержание таможенника (khar.gp.gov.ua)

Напомним, в помещении прокуратуры города Киева задержали адвоката, который предлагал 30 тыс. долларов работнику прокуратуры.

Ранее РБК-Украина сообщала, что СБУ задержала в Белой Церкви (Киевская область) офицера полиции, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме более 100 тыс. гривен.

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