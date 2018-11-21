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СБУ разоблачила в Чернигове сеть подпольного производства подакцизного алкоголя

Новости » Общество    21.11.2018 - 18:27
СБУ разоблачила в Чернигове сеть подпольного производства подакцизного алкоголя
Фото: обыски в "производственных цехах" (ssu.gov.ua)

Правоохранители изъяли товара примерно 3 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, следствие установило, что четверо жителей Чернигова обустроили в складских зданиях одной из оптовых баз и гаражах частных домов подпольные цеха по изготовлению фальсификата.

Производство контрафактного алкоголя происходило в антисанитарных условиях с использованием сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию дельцы сбывали под видом известных марок отечественных и иностранных брендов через сеть учреждений торговли, расположенных на территории региона.

Сообщается, что во время обысков в "производственных цехах" правоохранители обнаружили почти пять тысяч литров этилового спирта и более шести тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Также выявлена партия контрафактных табачных изделий. По предварительным оценкам стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" составляет приблизительно три млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности. Также проверяется информация относительно незаконного сбыта фигурантами дела подакцизных товаров на временно оккупированной территории Украины.

 
Фото: обыски в "производственных цехах" (ssu.gov.ua)
 
Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе.
 
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