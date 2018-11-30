В Одеській області СБУ блокувала розкрадання деревини на 1,5 млн гривень

Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Посадовці під виглядом санітарних порубок лісу продавали сировину місцевим комерсантам

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували розкрадання лісоматеріалів у двох державних підприємствах лісового господарства в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, посадовці держлісгоспів під виглядом проведення санітарних порубок лісу створювали так званий "резерв" із необлікованої деревини. На підставі підроблених документів чиновники продавали сировину місцевим комерсантам за цінами вдвічі нижчими за ринкові.

Для незаконної переробки деревини в готову продукцію зловмисники використовували пилорами на територіях лісгоспів. За попередньою інформацією ділки в середньому за місяць збували до двохсот кубічних метрів лісоматеріалів на майже 1,5 млн гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у держлісгоспах та за місцями проживання фігурантів справи велику кількість незаконно зрубаної деревини елітних порід, підроблену документацію та матеріали "чорної" бухгалтерії.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб причетних до незаконних дій.

Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові під час отримання хабара затримали головного державного інспектора митного посту "Харків-аеропорт".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції.