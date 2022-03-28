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В Одесской области сбили вражескую ракету, - спикер ОВА

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 28 марта 2022 01:22
В Одесской области сбили вражескую ракету, - спикер ОВА Фото: системы ПВО сбили ракету в Одесской области (perild.com)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о сбитии украинской системой противовоздушной обороны вражеской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука на Facebook-странице.

"Минус вражеская ракета над Одесской областью. Врагу - ад!" - говорится в публикации.

Также спикер ОВА поблагодарил воздушное командование "Юг" за уничтожение ракеті рашистов.

Других подробностей Братчук пока не озвучил.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Одессе российские оккупанты проводили активную воздушную разведку.

Напомним, поздним вечером 27 марта российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по украинским городам. Под огнем оказались: Киев, Харьков, Житомир, Умань, Харьков. В Луцке прогремели несколько взрывов, сообщается о попадании в нефтебазу.

Также сообщалось, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал новые бомбардировки городов и подчеркнул, что у РФ больше нет языка, гуманизма и цивилизованности.

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