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В ОП отреагировали на новые ракетные удары по украинским городам: у России нет гуманизма

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 23:56
В ОП отреагировали на новые ракетные удары по украинским городам: у России нет гуманизма Фото: Россия нанесла новый тотальный ракетный удар по Украине (perild.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые бомбардировки украинских городов. Он подчеркнул, что у России больше нет языка, гуманизма и цивилизованности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками", - написал Подоляк.

По его словам, у России отсутствует способность говорить, гуманизм и цивилизованность. Москва может только наносить ракетно-бомбовые удары, стремясь стереть с лица земли Украину.

"Европе это точно нравится?" - добавил советник главы ОП.

Обновлено

Глава ОП Андрей Ермак на новые ракетные удары российских оккупантов заявил, что варвары считают нежелание Запада закрывать небо Украины слабостью демократии и вседозволенностью.

"Это очевидно. И чем дольше наши партнеры колеблются, тем больше будет ракет и станет наглой диктатура. Закройте наконец небо", - написал в своем Telegram Ермак.

Напомним, поздним вечером 27 марта российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по украинским городам. Под огнем оказались: Киев, Харьков, Житомир, Умань, Харьков. В Луцке прогремели несколько взрывов, сообщается о попадании в нефтебазу.

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