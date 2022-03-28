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В Одеській області збили ворожу ракету, - спікер ОВА

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Одеська область, Понеділок 28 березня 2022 01:22
В Одеській області збили ворожу ракету, - спікер ОВА Фото: системи ППО збили ракету в Одеській області (perild.com)
Автор: Володимир Костирін

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук розповів про збиття українською системою протиповітряної оборони ворожої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Братчука на Facebook-сторінці.

"Мінус ворожа ракета над Одеською областю. Ворогу - пекло!" - йдеться у публікації.

Також спікер ОВА подякував повітряному командуванню "Південь" за знищення ракети рашистів.

Інших подробиць Братчук наразі не озвучив.

Раніше повідомлялося, що 27 березня в Одесі російські окупанти проводили активну повітряну розвідку.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня російські окупанти завдали серію ракетних ударів по українських містах. Під вогнем опинилися: Київ, Харків, Житомир, Умань, Харків. У Луцьку прогриміли кілька вибухів, повідомляється про потрапляння в нафтобазу.

Також повідомлялося, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк прокоментував нові бомбардування міст та наголосив, що у РФ більше немає мови, гуманізму і цивілізованості.

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