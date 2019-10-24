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В Одесской области в результате взрыва пострадали курсанты военной академии

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 21:13
В Одесской области в результате взрыва пострадали курсанты военной академии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боеприпас не находился на вооружении ВСУ

В Одесской области произошел взрыв неизвестного боеприпаса на полигоне, в результате чего пострадали три курсанта военной академии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По словам начальника академии генерал-майора Олега Гуляка, курсанты обнаружили на территории учебного центра в поселке Черноморское неразорвавшийся боеприпас.

"Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - рассказал он.

В результате взрыва курсанты получили легкие осколочные ранения.

Генерал-майор уточнил, что взорвался боеприпас, которого нет на вооружении Вооруженных сил Украины. По информации Думской, речь идет о гранатометном выстреле производства США, который остался на полигоне после учений.

Напомним, 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. Один из погибших - бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев.

Кроме того, 22 сентября в Киеве горели автоцистерны и были слышны взрывы. Пожар удалось потушить ближе к полуночи. В то же время свидетели сообщали, что в районе пожара были слышны взрывы, а дорогу для автомобилей рядом перекрывали.

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