В Деснянском районе Киева горят автоцистерны, слышны взрывы

К ликвидации пожара привлекли 75 спасателей
В Киеве в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная, 3, произошло загорание автоцистерн с топливом с последующим разливом горючего на 500 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской госадминистрации.
В данный момент горят девять автоцистерн.
"К ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в Киеве и отделение спасателей КАРС "Киевская служба спасения", - говорится в сообщении.
В КГГА предупреждают, что в результате сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов.
Ликвидация пожара продолжается.
В то же время свидетели сообщают, что в районе пожара слышны взрывы, а дорогу для автомобилей рядом перекрыли.
На улице Віскозній, напротив Эпицентра, что-то серьезно горит. Слышны взрывы. Дорогу для автомобилей перекрыто. Детали происшествия устанавливаются.Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 22 сентября 2019 г.
Напомним, в субботу, 21 сентября в Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар. Спасатели тушили огонь более 3 часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.