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В Одеській області в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 21:13
В Одеській області в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Боєприпас перебував на озброєнні ЗСУ

В Одеській області стався вибух невідомого боєприпасу на полігоні, в результаті чого постраждали три курсанти військової академії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За словами начальника академії генерал-майора Олега Гуляка, курсанти виявили на території навчального центру в селищі Чорноморське не розірвався боєприпас.

"Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув", - розповів він.

В результаті вибуху курсанти отримали легкі осколкові поранення.

Генерал-майор уточнив, що вибухнув боєприпас, якого немає на озброєнні Збройних сил України. За інформацією Думській, мова йде про гранатометном пострілі виробництва США, який залишився на полігоні після навчань.

Нагадаємо, 22 жовтня в центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого дві людини загинули, жінка отримала поранення. Один із загиблих - колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов.

Крім того, 22 вересня в Києві горіли автоцистерни і були чутні вибухи. Пожежу вдалося загасити ближче до півночі. У той же час свідки повідомляли, що в районі пожежі були чутні вибухи, а дорогу для автомобілів поруч перекривали.

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