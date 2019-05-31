В Одесской области в результате столкновения автомобилей погибли 4 человека

На автодороге "Одесса-Южный" в четверг, 30 мая, произошла авария, в результате которого погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лиманском районе в районе с. Булдинка. На трассе столкнулись автомобили Toyota и "ГАЗель". Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ДТП в Одесской обл. (od.npu.gov.ua)

Напомним, 30 мая в Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека и один пострадал. Впоследствии стало известно, что в аварию попала бригада рабочих "Укрэнерго". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли три сотрудника, четвертый умер в больнице.

Добавим, что ранее в Винницкой области в Казатинском районе в результате столкновения автомобиля Peugeot Partner и микроавтобуса "ГАЗ Рута" пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате столкновения водитель иномарки погиб на месте аварии. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.