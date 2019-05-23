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В Запорожье столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.05.2019 - 13:35
В Запорожье столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Запорожье (depo.ua)

Полиция сообщает о четырех пассажиров, которые пострадали в аварии

В Запорожье в Заводском районе города на улице Диагональной в четверг, 23 мая, столкнульсь две маршрутки. В результате аварии пострадали несколько пассажиров, передает РБК-Украина со ссылкой на "Depo.Запоріжжя".

В пресс-службе местной полиции отметили, что водитель одной из маршруток не придерживался безопасной дистанции и врезался в другой автомобиль.

"В результате пострадали четверо пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести. На виновника аварии составлен протокол, правоохранители выясняют все подробности ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая в Кривом Роге маршрутное такси въехало в толпу людей на остановке, в результате чего, пострадали как минимум двое людей.

Того же дня в Винницкой области в результате столкновения автомобиля Peugeot Partner и микроавтобуса "ГАЗ Рута" пострадали четверо людей. Водитель иномарки погиб на месте аварии.

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