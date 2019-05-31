В Одеській області внаслідок зіткнення автівок загинули 4 людини

На автодорозі "Одеса-Южне" у четвер, 30 травня, сталась аварія, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Національної поліції в Одеській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Лиманському районі в районі с. Булдинка. На трасі зіткнулися автомобілі Toyota та "ГАЗель". Поліцією встановлюються усі обставини події.

Фото: ДТП в Одеській обл. (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 30 травня у Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей та один постраждав. Згодом стало відомо, що в аварію потрапила бригада робітників "Укренерго". За словами Ковальчука, при лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло три співробітники, четвертий помер в лікарні.

Додамо, що раніше у Вінницькій області у Козятинському районі внаслідок зіткнення автомобіля Peugeot Partner та мікроавтобуса "ГАЗ Рута" постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в результаті зіткнення водій іномарки загинув на місці аварії. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.