В Одесской области пройдут масштабные антитеррористические учения

В течение следующей недели на юге Одесской области пройдут тактико-специальные антитеррористические учения. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности в Одесской области.

Учения стартуют 3 августа и продлятся всю неделю, до 7 августа. Тренировки планируют проводить на территории юга Одесской области в районах населенных пунктов Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территориях.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и тому подобное", - говорится в сообщении.

Условия учений будут максимально приближенными к реальным, силовики задействуют специальную технику и вооружение.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка, ГПСУ, ГСЧС, а также представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад завершились военные учения Sea Breeze-2020, которые проходили в Украине с 20 по 26 июля, в них принимали участие около 2 тысяч человек из восьми стран, свыше 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

Ранее в СНБО Украины заявили, что Российская Федерация в анексированном Крыму развернула военные штабы, которые потенциально может задействовать в активной фазе боевых действий.

В сентябре в России стартуют масштабные учения "Кавказ 2020": РФ планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тысяч военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотни другой техники и вооружения.