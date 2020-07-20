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Около 120 тысяч военных, танки, самолеты: как РФ проведет учения "Кавказ-2020"

Понедельник 20 июля 2020 15:21
Около 120 тысяч военных, танки, самолеты: как РФ проведет учения "Кавказ-2020"
Фото: российские военные (structure_mil_ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Будут привлечены также 50 кораблей и 5 подводных лодок

Россия с началом активной фазы своих военных учений "Кавказ-2020" планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тысяч военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотни другой техники и вооружения. Военные учения запланированы на 21-26 сентября.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию "Сегодня".

Будут привлечены также 50 кораблей и 5 подводных лодок.

"Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - подчеркнул Скибицкий.

Скибицкий говорит, что после 2014 года масштабность и размах стратегических военных учений в РФ начали стремительно расти. Он сообщил, что есть активность в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма.

Напомним, в Министерстве иностранных дел расценили внезапную проверку боеспособности войск Российской Федерации на границе с Украиной как демонстрация агрессивных планов.

Впрочем, в Министерстве обороны заявили, что пока в Украине не фиксируют подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма.

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