В Одеській області пройдуть масштабні антитерористичні навчання

Протягом наступного тижня на півдні Одеської області відбудуться тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки в Одеській області.

Навчання стартують 3 серпня і будуть тривати весь тиждень до 7 серпня. Тренування відбудуться на території півдня Одеської області у районах населених пунктів Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглих територіях.

"Служба безпеки України закликає мешканців, які проживають у районі проведення навчань, зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових. Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться у повідомленні.

Умови навчань будуть максимально наближені до реальних, силовики задіють спеціальну техніку та озброєння.

У заходах візьмуть участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Військової служби правопорядку, ДПСУ, ДСНС, а також представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

"Управління СБ України в Одеській області звертається до громадян з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому завершились військові навчання Sea Breeze-2020, які проходили в Україні з 20 по 26 липня, в них брали участь близько 2 тисяч осіб із восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки та гвинтокрили.

Раніше у РНБО України заявили, що Російська Федерація в анексованому Криму розгорнула військові штаби, які потенційного може задіяти в активній фазі бойових дій.

У вересні в Росії стартують масштабні навчання "Кавказ 2020": РФ планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тисяч військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння.