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В Украине завершились военные учения Sea Breeze-2020

Одесса, Понедельник 27 июля 2020 15:10
В Украине завершились военные учения Sea Breeze-2020
Фото: учения Sea Breeze-2020 (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Учения длились с 20 по 26 июля

Военные учения Sea Breeze-2020, которые проходили в Украине, завершились. Учения длились с 20 по 26 июля, в них принимали участие около 2 тысяч человек из восьми стран, свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Корабельно-катерний состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4 тысячи морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, "спасая" 18 человек, которые условно страдали за бортом.

Также была обеспечена противовоздушная оборона, в 10 случаях - имитация авиаударов по тактических группах в море. 8 раз имитировалась атака малых скоростных целей, отрабатывалось маневрирование, противодиверсионная оборона корабля.

Фото: учения Sea Breeze-2020 (dpsu.gov.ua)

Традиционно по завершению учений Sea Breeze все экипажи-участники получили памятные награды.

Напомним, в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что в акватории Черного моря стартовали украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020.

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