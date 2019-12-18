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В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста

Новости » Общество     18.12.2019 - 09:48
В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Центр столицы и правительственный квартал под усиленной охраной правоохранителей

В среду, 18 декабря, в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города и в правительственном квартале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, во вторник, 17 декабря, в правительственном квартале проходили акции протеста, в частности, против закона об открытии рынка земли. Протестующие пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, в результате чего произошли столкновения с полицией. В полиции утверждают, что в столкновениях под Радой участвовали до 500 человек. В результате пострадали 17 полицейских и журналисты.

Также РБК-Украина писало, что по факту столкновений в правительственном квартале следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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