ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве открыли движение по Грушевского после акций протеста

Новости » Общество     17.12.2019 - 15:55
В Киеве открыли движение по Грушевского после акций протеста
Фото: акции в Киеве (РБК-Украина)

Движение транспорта было перекрыто несколько часов

В Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра организации дорожного движения КГГА.

Два часа назад сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых акций.

"Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 декабря у стен парламента началось несколько акций, в частности, против открытия рынка земли. Активисты установили палатку на проезжей части ул. Грушевского. Полицейские попытались помешать активистам, что и привело к столкновениям.

Как отмечалось, полицейские демонтировали установленные протестующими палатки. Наиболее активных участников стычки доставили в управление полиции.

В результате столкновений пострадали двое полицейских, которых доставили в больницу. Кроме того, пострадали журналисты.

В Киеве сегодня частично ограничат движение транспорта В Киеве ограничили движение на Северном мосту
Новости Украины акцииограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь