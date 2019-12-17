Крищенко назвал причину разгона протестующих под Радой

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

По его словам, вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перформаторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Михаила Грушевского.

"Приблизительно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция в формате диалога пыталась донести, чтобы они этого не делали и не перекрывали надолго улицу. Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применили необходимую силу… После этого две палатки были установлены, мы пытались разъяснить, что это не вопреки акции и заявкам… Ближе к 14:00 группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, было принято решение оттеснить их и палатки изъять", - заявил начальник киевской полиции.

При этом Крищенко добавил, что часть людей, которые бросали камни и палки, были задержаны, а именно 26 человек.

Напомним, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек. Также советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция не применяла силу к протестующим, пока те не начали применять перфораторы на проезжей части для того, чтобы установить палатки.

Добавим, что по состоянию на 16:00 в столице после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Михаила Грушевского.