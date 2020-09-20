В Одесской области произошел пожар на базе отдыха, есть погибший

Сегодня, 20 сентября, в Одесской области произошел пожар в одноэтажном доме на базе отдыха Приморское. Во время разбора конструкций спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник ночью по адресу: Татарбунарский район, курорт Рассейка, база отдыха Приморское. Спасатели локализовали огонь в 5:19 утра и ликвидировали его в 5:36 на общей площади 48 кв. м.

"Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 года рождения. Причина смерти, пожара, ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

Напомним, в Одесской области на базе отдыха в селе городского типа Затока вспыхнул пожар.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов “Левада”.

Кроме того, ранее во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали.