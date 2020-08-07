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На базе отдыха в Затоке произошел пожар

Затока, Пятница 07 августа 2020 13:50
На базе отдыха в Затоке произошел пожар
Фото: пожар в Затоке (golos.ua)
Автор: Андрей Козловский

Погибших и пострадавших в результате пожара нет

Сегодня, 7 августа, в Одесской области на базе отдыха в селе городского типа Затока вспыхнул пожар. Сейчас выясняется, что стало причиной пожара, и какой ущерб он нанес.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на базе отдыха "Голубой огонек" произошел пожар. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сарая площадью 30 м кв. и рядом расположенного киоска площадью 15 м кв.

В Затоке горит кухня, говорят, внутри газовые баллоны

Опубликовано Аккерманский Ревизор Пятница, 7 августа 2020 г.

"В 10:32 пожарные локализовали возгорание и в 10:52 его ликвидировали на площади 45 м кв", - сообщили в ведомстве.

Также там отмечают, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Также к ликвидации огня были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

Напомним, в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадали трое людей.

Кроме того, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.

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