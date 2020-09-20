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В Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, є загиблий

Одеська область, Неділя 20 вересня 2020 17:50
В Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, є загиблий
Фото: пожежник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 20 вересня, в Одеській області сталася пожежа в одноповерховому будинку на базі відпочинку Приморське. Під час розбору конструкцій рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла вночі за адресою: Татарбунарський район, курорт Рассейка, база відпочинку Приморське. Рятувальники локалізували вогонь о 5:19 ранку і ліквідували його о 5:36 на загальній площі 48 кв. м.

"Під час розбору конструкцій виявлено обгоріле тіло громадянина 1962 року народження. Причина смерті, пожежі, збитки - встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації пожежі були залучені чотири рятувальники та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, в Одеській області на базі відпочинку в селі міського типу Затока спалахнула пожежа.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі сталася пожежа на території заводу з виробництва напівфабрикатів “Левада”.

Крім того, раніше у Львівській області сталася пожежа в інтернаті, учнів евакуювали.

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