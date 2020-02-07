В Одесской области преступная группировка присвоила 7 млн гривен помощи детям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участники группы оформляли соцвыплаты на несуществующих детей

Прокуратура в Одесской области разоблачила преступную группировку на присвоении 7 млн гривен государственных средств, которые были выделены для помощи детям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что участники группы на протяжении двух лет оформляли различные виды социальны выплат и пособий на несуществующих детей, родившихся вне учреждения здравоохранения. Выделенные средства предназначались для помощи 190 детям.

"Следствие считает, что вероятная организатор привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевского районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По данному факту открыто дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее РБК-Украина писало, что Офис Генпрокурора обвиняет участников преступной организации во главе россиянина в причинении свыше 10 млн гривен убытков.

Также сообщалось, что в Полтавской области правоохранители разоблачили чиновников в присвоении средств областного и местного бюджетов, выделенных на ремонт школы-интерната и строительство бассейна. Всего были присвоены почти 40 млн гривен бюджетных средств.