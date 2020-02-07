В Одеській області злочинна група привласнила 7 млн гривень допомоги дітям

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Учасники групи оформляли соцвиплати на неіснуючих дітей

Прокуратура Одеської області викрила злочинне угруповання на присвоєння 7 млн гривень державних коштів, які були виділені для допомоги дітям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що учасники групи протягом двох років оформляли різні види соціальних виплат та допомог на неіснуючих дітей, народжених поза установ охорони здоров'я. Виділені кошти призначалися для допомоги дітям 190.

"Слідство вважає, що ймовірна організатор привернула до скоєння злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївського районної державної адміністрації Одеської області та заступника керуючого територіальним відділенням банківської установи", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За даним фактом відкрито справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс Генпрокурора звинувачує учасників злочинної організації на чолі росіянина у заподіянні понад 10 млн гривень збитків.

Також повідомлялося, що у Полтавській області правоохоронці викрили чиновників у привласненні коштів обласного та місцевого бюджетів, виділених на ремонт школи-інтернату і будівництво басейну. Всього були присвоєні майже 40 млн гривень бюджетних коштів.