Офис генпрокурора обвиняет шестерых человек в нанесении 10 млн грн убытков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователями Национальной полиции завершено досудебное расследование

Офис Генпрокурора обвиняет участников преступной организации во главе россиянина в причинении свыше 10 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что следователями Национальной полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении шести участников преступной организации, созданной гражданином Российской Федерации для завладения чужим имуществом под видом оказания услуг по автоперевозке товара.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы.

Кроме того, ранее в Киеве одному из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в присвоении государственных средств.

Средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе. Во время следствия правоохранители установили, что к преступной деятельности причастны один из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой", специалист отдела технического надзора коммунального предприятия и директор подконтрольного общества.