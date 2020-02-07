ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис генпрокурора обвиняет шестерых человек в нанесении 10 млн грн убытков

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 09:49
Офис генпрокурора обвиняет шестерых человек в нанесении 10 млн грн убытков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователями Национальной полиции завершено досудебное расследование

Офис Генпрокурора обвиняет участников преступной организации во главе россиянина в причинении свыше 10 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что следователями Национальной полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении шести участников преступной организации, созданной гражданином Российской Федерации для завладения чужим имуществом под видом оказания услуг по автоперевозке товара.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы.

Кроме того, ранее в Киеве одному из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в присвоении государственных средств.

Средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе. Во время следствия правоохранители установили, что к преступной деятельности причастны один из заместителей руководителя КО "Киевзеленстрой", специалист отдела технического надзора коммунального предприятия и директор подконтрольного общества.

Россия обвинила Израиль в создании угрозы для российского самолета США опасаются вводить антироссийские санкции, - Bloomberg
Новости Украины убыткиРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь