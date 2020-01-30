В Полтавской области чиновники присвоили выделенные на ремонт школы средства

Фото: строительство бассейна (ssu.gov.ua)

Чиновники присвоили почти 40 млн гривен бюджетных средств

В Полтавской области правоохранители разоблачили чиновников в присвоении средств областного и местного бюджетов, выделенных на ремонт школы-интерната и строительство бассейна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным оперативников, чиновники государственных учреждений в сговоре с владельцем коммерческой структуры создали незаконный механизм, с помощью которого подконтрольное предприятие "освоило" более 38 млн гривен бюджетных средств. Средства были предназначены для строительства и реконструкции физкультурно-оздоровительного бассейна и школы-интерната.

Отмечается, что фигуранты дела искусственно завышали стоимость использованных строительных материалов, а также подготовили соответствующие акты, в которых включили в объемы фактически не выполняемых работ на более 10 млн гривен.

"В свою очередь, чиновники распорядителей бюджетных средств сознательно приняли и оплатили суммы указанные в актах в полном объеме. Для вывода бюджетных денег в "тень" злоумышленники пользовались услугами фиктивных субъектов хозяйствования", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили документацию, которая подтверждает противоправную деятельность чиновников. Также оперативники изъяли акты выполненных работ, проектно-сметную, финансовую и платежную документации. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которых подозревают в хищении 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка в Дарницком районе.