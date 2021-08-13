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В Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет, есть жертвы и пострадавший

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Одесская область, Пятница 13 августа 2021 19:26
В Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет, есть жертвы и пострадавший Фото: в Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области полицейский служебный автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия три человека погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, автомобиль с сотрудниками Управления уголовного розыска Нацполиции, которые направлялись в командировку, по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехал в кювет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

В Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет, есть жертвы и пострадавший

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