В Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет, есть жертвы и пострадавший
Фото: в Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В Одесской области полицейский служебный автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия три человека погибли, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, автомобиль с сотрудниками Управления уголовного розыска Нацполиции, которые направлялись в командировку, по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехал в кювет.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
На месте работают правоохранители, спасатели и медики.