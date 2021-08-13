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В Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є жертви і потерпілий

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Одеська область, П'ятниця 13 серпня 2021 19:26
В Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є жертви і потерпілий Фото: в Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області поліцейський службовий автомобіль з'їхав у кювет. В результаті події три людини загинули, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За попередніми даними, автомобіль зі співробітниками Управління карного розшуку Нацполіції, які прямували у відрядження, по дорозі з Татарбунар в Сарату в селі Зоря з'їхав у кювет.

Обставини аварії встановлюються.

На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

В Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є жертви і потерпілий

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