В Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є жертви і потерпілий
Фото: в Одеській області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В Одеській області поліцейський службовий автомобіль з'їхав у кювет. В результаті події три людини загинули, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
За попередніми даними, автомобіль зі співробітниками Управління карного розшуку Нацполіції, які прямували у відрядження, по дорозі з Татарбунар в Сарату в селі Зоря з'їхав у кювет.
Обставини аварії встановлюються.
На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.