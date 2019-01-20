В Одесской области первая община УПЦ МП перешла в Единую церковь

Иллюстративное фото (УНИАН)

За решение перейти в ПЦУ проголосовали более 300 человек

В Одесской области община села Пужайково объявила о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря Одесско-Балтской епархии отца Теодора Оробца, за решение перейти из УПЦ МП в Единую поместную украинскую церковь проголосовали более 300 жителей общины.

"Община изъявила желание, чтобы в селе была создана украинская православная церковь. Составили соответствующий протокол, поставили подписи, оформленный документ передали Одесской областной государственной администрации. На Крещение и сегодня отслужил в сельском храме как священник Православной церкви Украины", - сообщил Оробец.

Отмечается, что это первый случай перехода общины в ПЦУ в Одесской области.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Черкасской области 6 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Добавим, что в Волынской области восемь приходов УПЦ МП объявили о переходе в ПЦУ.

Ранее, нардеп Ирина Луценко заявляла, что уже около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины.