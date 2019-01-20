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В Одеській області перша громада УПЦ МП перейшла до Єдиної церкви

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 19:21
В Одеській області перша громада УПЦ МП перейшла до Єдиної церкви
Ілюстративне фото (УНІАН)

За рішення перейти до ПЦУ проголосували понад 300 осіб

В Одеській області громада села Пужайкове оголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами прес-секретаря Одесько-Балтської єпархії отця Теодора Оробця, за рішення перейти з УПЦ МП до Єдиної помісної української церкви проголосували понад 300 жителів громади.

"Громада виявила бажання, щоб у селі була створена українська православна церква. Склали відповідний протокол, поставили підписи, оформлений документ передали до Одеської обласної державної адміністрації. На Водохреща й сьогодні відслужив у сільському храмі як священик Православної церкви України", - повідомив Оробець.

Зазначається, що це перший випадок переходу громади до ПЦУ в Одеській області.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомив, що у Черкаській області 6 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли в Православну церкву України.

Додамо, що у Волинській області вісім парафій УПЦ МП оголосили про перехід в ПЦУ

Раніше, нардеп Ірина Луценко заявляла, що вже близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України.

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