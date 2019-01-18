В Черкасской области 6 приходов перешли в ПЦУ, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что переход приходов продолжается, несмотря на давление со стороны Московского патриархата

В Черкасской области 6 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

Порошенко, который сегодня находится с визитом в Черкасской области, отметил, что переход приходов продолжается, несмотря на давление со стороны Московского патриархата.

"Уже шесть общин Черкасской области перешли в ПЦУ. Люди смело делают свой выбор, несмотря на давление со стороны Московского патриархата. Быть среди первых всегда трудно. Но мы с вами знаем: ложь и предрассудки быстро рассеются, а останется украинская церковь и благодарность тем, кто ее творил", - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам Порошенко, на данный момент провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются.

Как писало РБК-Украина, в Волынской области восемь приходов УПЦ МП объявили решение о переходе в ПЦУ.

Ранее представитель президента в парламенте, нардеп Ирина Луценко заявляла, что уже около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины.