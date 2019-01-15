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В Волынской области 8 приходов перешли в ПЦУ, - Порошенко

Новости » Общество    15.01.2019 - 14:54
В Волынской области 8 приходов перешли в ПЦУ, - Порошенко
Фото (president.gov.ua)

Порошенко принял участие в благодарственном молебне за создание ПЦУ в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке

В Волынской области восемь приходов Украинской православной церкви Московского патриархата объявили решение о переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил  президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии и создание ПЦУ в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

Президент подчеркнул, что церковь является духовным фундаментом независимости Украины. По его словам, на Волыни уже 8 приходов Московского патриархата объявили свое решение о переходе к Православной церкви Украины.

"После томоса процесс создания церкви только начинается, это только возможности, и впереди еще много работы, как сказал его святейшество, чтобы мы в Украине имели единую православную церковь. И чтобы украинец, когда заходит в храм божий не спрашивал, какой это патриархат, чтобы никто не имел права "указывая перстом" закрывать двери храма перед украинцем. И именно в этом главная наша победа. И именно поэтому так беспокоится Москва, потому что возрождается наша с вами нация", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 15 января представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины.

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