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В Одесской области перевернулся трактор с детьми. Погиб 9-летний ребенок

Автор: Сергей Пышкин

В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с детьми. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.

После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.

9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.

Фото: в Одесской области перевернулся трактор с детьми (фото od.npu.gov.ua)

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