В Одеській області перекинувся трактор з дітьми. Загинула 9-річна дитина

Згідно з даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням - транспорт з’їхав в узбіччя.

Після аварії чоловік втік. Поліцейські продовжують встановлювати його місцеперебування.

9-річний хлопець загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

Фото: в Одеській області перекинувся трактор з дітьми (od.npu.gov.ua)