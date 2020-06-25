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В Одесской области из-за паводка перекроют часть трассы Одесса-Рени

Новости » Общество     25.06.2020 - 20:03
В Одесской области из-за паводка перекроют часть трассы Одесса-Рени
Фото: знак на дороге (РБК-Украина)

Дорогу перекроют между мостами Маяки и Паланка

В Одесской области из-за опасности затопления перекроют участок трассы международного значения Одесса-Рени. Движение будет запрещено на участке между 48 и 54 километрами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.

"Настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - добавили в полиции.

Напомним, ближайшие дни возможно затопление трассы Одесса-Рени из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр в Одесской области.

Кроме того, спасатели предупреждали о поднятии уровня воды в реках Украины в ближайшие дни, местами уровень воды достигнет опасных показателей.

Как писало РБК-Украина, на борьбу с паводками в Украине правительство выделило почти 700 миллионов гривен.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессапаводокнаводнениетрасса
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