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В Одесской области возможно затопление трассы Одесса-Рени

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 16:25
В Одесской области возможно затопление трассы Одесса-Рени
Фото: Днестр (facebook.com/Chernivtsifisherypatrol)

Также возможно затопление огородов и объектов в селе Яськи и городе Беляевка

Синоптики объявили в Одесской области штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого возможно затопление трассы Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, с 27 по 29 июня в результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метров, результате чего возможен выход воды заводи.

Кроме того, возможно затопление огородов и объектов в селе Яськи, городе Беляевка.

Напомним, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках на западной Украине.

Кроме того, на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Одессазатопление
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