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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках на Западной Украине

Новости » Общество     25.06.2020 - 15:59
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках на Западной Украине
Фото: наводнение (facebook.com MNSLVIV)

Повышение уровня воды ожидают 25-28 июня

На западе Украины 25-28 июня спасатели прогнозируют повышение уровня воды в реках. Местами уровень воды может подняться к опасным отметкам

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Местами возможно затопление пойм, пастбищ и сенокосов возле Любешова.

Сегодня, 25 июня на отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте в Черновцах случится затопление пойм, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов вблизи реки, автодорог местного значения.

В случае возвращения ливневых дождей остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, а в горных районах - образования селевых потоков.

Для пропуска дождевого паводка в течение 25 июня решено повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС.

При этом уровень воды в Днестре в створе поста "Могилев-Подольский" может подняться до опасных отметок начального затопления приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Напомним, сейчас западные области Украины страдают от сильных паводков, которые образовались из-за значительных дождей. В частности, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты.

Кроме того, на Днестре ожидается максимальный паводок, уровень воды на Прикарпатье может подняться до 9 метров.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ГСЧСнаводнениезападная Украина
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