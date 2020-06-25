В Одеській області перекриють частину траси Одеса-Рені

Фото: знак на дорозі (РБК-Україна)

Дорогу перекриють між мостами Маяки та Паланка

В Одеській області через небезпеку затоплення перекриють ділянку траси міжнародного значення Одеса-Рені. Рух буде заборонено на ділянці між 48 та 54 кілометрами.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Водіїв просять утриматися від поїздок через ділянку дороги між автомобільними мостами Маяки та Паланка та обрати альтернативний маршрут.

"Наполегливо рекомендуємо громадянам подбати про безпеку й утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у зазначеному районі", - додали в поліції.

Нагадаємо, найближчими днями можливе затоплення траси Одеса-Рені через проходження дощового паводка на річці Дністер в Одеській області.

Крім того, рятувальники попереджали про підняття рівня води у річках України найближчими днями, місцями рівень води досягне небезпечних показників.

Як писало РБК-Україна, на боротьбу з паводками в Україні уряд виділив майже 700 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Левицький