ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Одесской области патрульные попали в ДТП. Есть пострадавшие

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 17:57
В Одесской области патрульные попали в ДТП. Есть пострадавшие Фото: в Одесской области патрульные попали в ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Около 16 часов произошла авария с участием патрульных на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что авария произошла в результате столкновения автомобиля Mitsubishi со служебным автомобилем Renault Sandero.

"В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте событий работают сотрудники следственно-оперативной группы. Подробности аварии устанавливаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Одесса
NEWS
Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко
Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку