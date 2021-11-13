В Одесской области патрульные попали в ДТП. Есть пострадавшие
Фото: в Одесской области патрульные попали в ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Около 16 часов произошла авария с участием патрульных на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
Отмечается, что авария произошла в результате столкновения автомобиля Mitsubishi со служебным автомобилем Renault Sandero.
"В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы", - пишет пресс-служба.
Сейчас на месте событий работают сотрудники следственно-оперативной группы. Подробности аварии устанавливаются.