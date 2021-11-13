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В Одеській області патрульні потрапили в ДТП. Є постраждалі

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Субота 13 листопада 2021 17:57
В Одеській області патрульні потрапили в ДТП. Є постраждалі Фото: в Одеській області патрульні потрапили в ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 16-й годині сталася аварія за участі патрульних на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. Внаслідок ДТП постраждали водії й пасажири обох автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Зазначається, що аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля Mitsubishi зі службовим автомобілем Renault Sandero.

"У результаті ДТП водії та пасажири обох автівок шпиталізовані", - пише пресслужба.

Наразі на місці подій працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Подробиці аварії встановлюються.

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