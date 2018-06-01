В Одесской области открыли новый мост на трассе Одесса - Рени

Предыдущий мост был закрыт в 2013 году в связи с аварийностью

В Одесской области в пятницу, 1 июня, открыт мостовой переход на автодороге международного значения М-15 Одесса - Рени. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко, который прибыл на открытие объекта.

"Сегодня в Одесской области открываем новый мостовой переход на автодороге М-15 Одесса - Рени. Первый мост был построен за пять лет до моего рождения, а в 2013 году мост был аварийным и запрещен к эксплуатации", - отметил Порошенко.

По его словам, новый мост шире и выше предыдущего.

Сьогодні на Одещині відкриваємо новозбудований мостовий перехід на автодорозі М-15 «Одеса – Рені» https://t.co/YNhyQJ2cpP — Петро Порошенко (@poroshenko) June 1, 2018

Напомним, на прошлой неделе по результатам встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым Петр Порошенко сообщил, что Украина и Болгария договорились совместно построить дорогу по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

Добавим, что в марте сообщалось о завершении ремонта трассы международного значения Одесса-Рени на участке 195 км. В целом ремонт трассы планируется завершить до конца 2018 года.