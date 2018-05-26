Україна домовилась із Болгарією збудувати дорогу між Одесою і Варною, - Порошенко

Траса з Одеси до болгарської Варни пролягатиме через Румунію

Україна та Болгарія домовились спільно збудувати дорогу по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим.

"Домовилися з прем’єр-міністром Болгарії про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Будемо робити все можливе, щоб за в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни", - підкреслив Порошенко.

Домовилися з Прем’єр-міністром Болгарії про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Будемо робити все можливе, щоб за в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни pic.twitter.com/eJX1m8WmZZ — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Крім того, обговорюючи питання європейської інтеграції, сторони скоординували позиції в контексті проведення Саміту Україна - ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року.

"Зокрема особливого звучання наші переговори набули з огляду на нинішнє головування Болгарії в Раді ЄС", - підкреслив Порошенко.

Обговорюючи питання європейської інтеграції з @BoykoBorissov, ми скоординували наші позиції в контексті проведення Саміту Україна – ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року. Зокрема особливого звучання наші переговори набули з огляду на нинішнє головування Болгарії в Раді ЄС. pic.twitter.com/yISRJhPPmR — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Нагадаємо, у березні Порошенко повідомляв, що на той момент було відремонтовано 195 км автомобільного шляху міжнародного значення Одеса - Рені. Ремонт траси обіцяють завершити до кінця 2018 року.