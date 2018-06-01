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В Одеській області відкрили новий міст на трасі Одеса - Рені

НовиниІнфраструктура    01.06.2018 - 17:08
Фото: етап будівництва мосту на трасі Одеса-Рені (ukravtodor.gov.ua)
Фото: етап будівництва мосту на трасі Одеса-Рені (ukravtodor.gov.ua)

Попередній міст було закрито у 2013 році у з'вязку із аварійністю

В Одеській області у п'ятницю, 1 червня, відкрито мостовий перехід на автодорозі міжнародного значення М-15 Одеса - Рені. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко, який прибув на відкриття об'єкту.

"Сьогодні на Одещині відкриваємо новозбудований мостовий перехід на автодорозі М-15 Одеса - Рені. Перший міст був побудований за п'ять років до мого народження, а в 2013 році міст був аварійний і заборонений до експлуатації", - зазначив Порошенко.

За його словами, новий міст ширший та вищий за попередній.

Нагадаємо, минулого тижня за результатами зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим Петро Порошенко повідомив, що Україна та Болгарія домовились спільно збудувати дорогу по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною.

Додамо, що у березні повідомлялось про завершення ремонту траси міжнародного значення Одеса-Рені на ділянці 195 км. Загалом ремонт траси планується завершити до кінця 2018 року. 

Порошенко під час візиту в Одеській області звільнив голову Татарбунарської РДА Степанов передав до Кабміну законопроект про "реанімацію" порту Рені
Теги публікації: Одеса  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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