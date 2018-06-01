В Одеській області відкрили новий міст на трасі Одеса - Рені

Попередній міст було закрито у 2013 році у з'вязку із аварійністю

В Одеській області у п'ятницю, 1 червня, відкрито мостовий перехід на автодорозі міжнародного значення М-15 Одеса - Рені. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко, який прибув на відкриття об'єкту.

"Сьогодні на Одещині відкриваємо новозбудований мостовий перехід на автодорозі М-15 Одеса - Рені. Перший міст був побудований за п'ять років до мого народження, а в 2013 році міст був аварійний і заборонений до експлуатації", - зазначив Порошенко.

За його словами, новий міст ширший та вищий за попередній.

Сьогодні на Одещині відкриваємо новозбудований мостовий перехід на автодорозі М-15 «Одеса – Рені» https://t.co/YNhyQJ2cpP — Петро Порошенко (@poroshenko) June 1, 2018

Нагадаємо, минулого тижня за результатами зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим Петро Порошенко повідомив, що Україна та Болгарія домовились спільно збудувати дорогу по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною.

Додамо, що у березні повідомлялось про завершення ремонту траси міжнародного значення Одеса-Рені на ділянці 195 км. Загалом ремонт траси планується завершити до кінця 2018 року.