В Одесской области объявили траур по погибшим от ракетного удара

В Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району. Он назначен на 2 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского горсовета в Telegram.
Завтра на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.
Кроме того, в регионе рекомендовано не проводить концертно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Также власти города советуют внести изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.
Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе;
В результате ракетного удара погибли 20 человек.