В Одеській області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару

В Одеській області оголошено жалобу за загиблими в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Він призначений на 2 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міськради в Telegram.
Завтра на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів держвлади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
Крім того, в регіоні рекомендовано не проводити концертно-розважальні заходи, спортивні змагання. Також влада міста радить внести зміни в програми теле- і радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород - Дністровському районі;
В результаті ракетного удару загинули 20 осіб.