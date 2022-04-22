В Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам
В Одесской области сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили 342 единицы техники, принадлежащей предприятиям из России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ.
В частности, была проанализирована деятельность 1211 предприятий, владельцами или бенефициарами которых являются граждане РФ и Беларуси.
"Во время отработки установлено 168 работающих субъектов хозяйственной деятельности. При анализе деятельности этих предприятий и их активов установлен 247 легковых и грузовых автомобилей, а также 27 единиц специального транспорта", - говорится в сообщении.
Также перечень выявленных автомобилей и спецтехники направили в Одесскую областную военно-гражданскую администрацию. Она будет принимать решения относительно отчуждения и привлечения транспорта, а также использования спецтехники в условиях правового режима военного положения.
Кроме того, в Запорожской области установили 14 субъектов хозяйственной деятельности, владельцы которых из РФ и Беларуси. К тому же информацию об обнаруженных 63 автомобиле и 5 единиц сельскохозяйственной техники передали местной военной администрации.
Ранее мы сообщали, что в Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!