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В Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам

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Одесская область, Пятница 22 апреля 2022 15:56
В Одесской области обнаружили почти 350 единиц техники, которая принадлежит россиянам и белорусам В Одесской области обнаружили технику россиян и белорусов (facebook.com/ESBU.GOV.UA)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили 342 единицы техники, принадлежащей предприятиям из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ.

В частности, была проанализирована деятельность 1211 предприятий, владельцами или бенефициарами которых являются граждане РФ и Беларуси.

"Во время отработки установлено 168 работающих субъектов хозяйственной деятельности. При анализе деятельности этих предприятий и их активов установлен 247 легковых и грузовых автомобилей, а также 27 единиц специального транспорта", - говорится в сообщении.

Также перечень выявленных автомобилей и спецтехники направили в Одесскую областную военно-гражданскую администрацию. Она будет принимать решения относительно отчуждения и привлечения транспорта, а также использования спецтехники в условиях правового режима военного положения.

Кроме того, в Запорожской области установили 14 субъектов хозяйственной деятельности, владельцы которых из РФ и Беларуси. К тому же информацию об обнаруженных 63 автомобиле и 5 единиц сельскохозяйственной техники передали местной военной администрации.

Ранее мы сообщали, что в Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы.

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