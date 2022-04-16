В Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По факту незаконного завладения транспортным средством злодею сообщено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители разыскали авто, а 32-летнего жителя села Дитятки задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Так, во время вражеской оккупации поселка Иванков в начале марта мужчина похитил кроссовер "Chevrolet Niva", который принадлежал Государственной пограничной службе Украины.

Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 52-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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