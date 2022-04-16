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В Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы

Новина українською →
Киевская область, Суббота 16 апреля 2022 16:50
В Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы В Иванкове мужчина украл автомобиль пограничников (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Татьяна Самарук

Полицейские задержали 32-летнего жителя села Дитятки, который украл автомобиль Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Так, во время вражеской оккупации поселка Иванков в начале марта мужчина похитил кроссовер "Chevrolet Niva", который принадлежал Государственной пограничной службе Украины.

Правоохранители разыскали авто, а 32-летнего жителя села Дитятки задержали и отправили в изолятор временного содержания.

По факту незаконного завладения транспортным средством злодею сообщено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы

В Иванкове мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы (facebook.com/pol.kyivregion)

Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.

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