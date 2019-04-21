В Одесской области начали досрочно составлять протокол о подсчете голосов

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала преждевременное заполнение протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области во время проведения второго тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что речь идет об участке №510256.

Члены избирательной комиссии начали заполнять протокол о подсчете голосов до завершения голосования на участке.

Наблюдатель ОПОРЫ сообщил членам комиссии о неправомерности их действий, однако они не признали нарушения и заявили, что наблюдатель, фиксируя нарушения, разглашает тайну голосования.

Отметим, что во время первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта, на этом участке также зафиксировали преждевременное заполнение протокола.

Ранее РБК-Украина сообщало, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов 2019. Как отмечается, в Яготине Киевская область наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок, где он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательного участка.

Кроме того, в Никополе Днепропетровской области около 08:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791. Отмечается, что мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

Также в Донецкой области "заминировали" избирательный участок №140147, который находится в 60 округе. Сотрудники полиции и ГСЧС оперативно выехали на место инцидента, эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и провели проверку.