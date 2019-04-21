ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нарушения были зафиксированы в Киевской и Хмельницкой областях, а также в Черновцах

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сети.

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательного участка.

"Только после звонка голове Окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления, наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил", - заявили в ОПОРЕ.

Кроме того, в Хмельницкой области на избирательных участках №680760, в селе Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в селе Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО №191) и №681278 в селе Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192) имеются по одной стационарной урне для голосования.

Как объяснили члены избирательной комиссии в Виноградовке представителям ОПОРЫ, второй ящик не поставили, поскольку не имели чем ее опломбировать.

В то же время на участке №680452, что в селе Зубари Изяславского района (ТИО №189), комиссия не хотела выкладывать вторую скиньку, поскольку в них мало избирателей, однако наблюдатель ОПОРЫ настоял устранить нарушения, поэтому комиссия установила второй ящик.

Также в Черновцах избирательный участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что председатель участковой избирательной комиссии на заседание приходит навеселе, поэтому сделали замену.

Также сообщается, что члены УИК работают в некомфортных условиях - в некоторых помещениях для голосования температура ниже +18 градусов.

Отметим, что в 08:00 в Украине в день второго тура выборов открылись избирательные участки для голосования. В частности, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.